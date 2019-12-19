Twitter'da kendine has şakalarıyla ve televizyonda anlattığı maçlarla tanınan spiker Emre Gönlüşen, kanseri bir kez daha tokatlamaya hazırlanıyor.

Hastalığı nüksetmesine rağmen herhangi bir moral bozukluğu yaşamayan 41 yaşındaki genç spiker, penaltı atışları sonucu yeneceğini açıkladığı hastalığı için mikrofonun yanında kramponları da eline almış olsa gerek.

Spor dünyasından Emre Gönlüşen'e gelen bazı destek mesajları ise şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu





Takımlar





































Oyuncular





















Emre Gönlüşen'in toplu cevabı: