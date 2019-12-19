Kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanan Emre Gönlüşen'e büyük destek
Emre Gönlüşen kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanıyor. beIN Sports spikeri, bir süre önce kanseri atlattığını açıklamıştı. Bu sevindirici gelişmenin üstünden birkaç ay geçtikten sonra Emre Gönlüşen dün, hastalığının nüksettiğini açıkladı. Futbol terimiyle "Karar VAR'dan döndü, penaltılarla maçı alacağım" diyen Gönlüşen'e tüm spor dünyasından destek geldi.
Twitter'da kendine has şakalarıyla ve televizyonda anlattığı maçlarla tanınan spiker Emre Gönlüşen, kanseri bir kez daha tokatlamaya hazırlanıyor.
Hastalığı nüksetmesine rağmen herhangi bir moral bozukluğu yaşamayan 41 yaşındaki genç spiker, penaltı atışları sonucu yeneceğini açıkladığı hastalığı için mikrofonun yanında kramponları da eline almış olsa gerek.
Spor dünyasından Emre Gönlüşen'e gelen bazı destek mesajları ise şöyle:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
https://twitter.com/kasapoglu/status/1207027590965448705
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
https://twitter.com/hidoturkoglu15/status/1207350348744187905
Takımlar
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1207244666757931008
https://twitter.com/Besiktas/status/1207208341128257536
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1207223172074004480
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1207231341546397696
https://twitter.com/ibfk2014/status/1207213815592554507
https://twitter.com/kasimpasa/status/1207360918428045320
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1207302415571210244
https://twitter.com/Eskisehirspor/status/1207311642545074179
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1207316919365312514
Oyuncular
https://twitter.com/Syncaglar/status/1207247220120129537
https://twitter.com/cakirugurcan96/status/1207298920356995072
https://twitter.com/Ozan/status/1207234106993590273
https://twitter.com/cengizunder/status/1207273027341295617
https://twitter.com/CenkTosun_/status/1207296720981413888
Emre Gönlüşen'in toplu cevabı:
https://twitter.com/emregonlusen/status/1207320468275056642