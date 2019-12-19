Kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanan Emre Gönlüşen'e büyük destek

Emre Gönlüşen kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanıyor. beIN Sports spikeri, bir süre önce kanseri atlattığını açıklamıştı. Bu sevindirici gelişmenin üstünden birkaç ay geçtikten sonra Emre Gönlüşen dün, hastalığının nüksettiğini açıkladı. Futbol terimiyle "Karar VAR'dan döndü, penaltılarla maçı alacağım" diyen Gönlüşen'e tüm spor dünyasından destek geldi.

19 Aralık 2019, Perşembe 12:55 Son Güncelleme:
A A
Kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanan Emre Gönlüşen'e büyük destek

Twitter'da kendine has şakalarıyla ve televizyonda anlattığı maçlarla tanınan spiker Emre Gönlüşen, kanseri bir kez daha tokatlamaya hazırlanıyor.

Hastalığı nüksetmesine rağmen herhangi bir moral bozukluğu yaşamayan 41 yaşındaki genç spiker, penaltı atışları sonucu yeneceğini açıkladığı hastalığı için mikrofonun yanında kramponları da eline almış olsa gerek.

Spor dünyasından Emre Gönlüşen'e gelen bazı destek mesajları ise şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Takımlar

Oyuncular

Emre Gönlüşen'in toplu cevabı:

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Bilal Başacıkoğlu'na İngiltere'den talipler var