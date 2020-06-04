Kanseri yenen Sibel Bilgiç konuştu

2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi koyulan 90'lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç, iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Cengiz Tekin'e, müzik direktörlüğü ve düzenlemesi Alper Atakan'a ait yeni şarkısı 'Diyemedim' in klibi için kamera karşına geçti. Bilgiç, klip çekimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İki yıl önce evlenen Sibel Bilgiç "Bir çocuğum olsun çok istedim. Olmadı, olamadı. Kısmet. Allah nasip etsin inşallah" dedi.

"Kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum"

Heyecanlı olduğunu belirten Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonundan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi.

Bilgiç, "Demet Akalın'ın şarkı seçimleri ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Hele ki kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum. Yeni jenerasyondan da Aleyna Tilki, Simge ve Edis favorim. Yeni nesli çok şanslı buluyorum" dedi.

"Tedavi süreci geçirdim"

2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç hastalığıyla ilgili de "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şuan hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan'ımdan şifa diliyorum" dedi.

Sibel Bilgiç, 1997'deki 'Alışamadım' albümüyle tanınmıştı.

971 yılında Ankara‘da doğdu. TRT'nin Temmuz 1986'da düzenlediği “Müzik Maratonu" adlı yarışmaya ablası Ulya Bilgiç ile birlikte çağırıldılar.[1] Yarışmanın Ağustos 1986'da yayınlanan bölümünde Sibel Bilgiç; Hulusi Kentmen, Seden Kızıltunç, Nursal Tekin, Bilgen Bengü ve Handan Kocabalkan'dan oluşan jüri karşısında bir şarkı söyledi.[2] Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde okurken kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve lise diplomasını orada aldı. Lise 1. ve 2. sınıfları okurken Ankara Devlet Konservatuvarı’nda şan ve koro dersleri aldı.

Sibel Bilgiç, Türkiye’ye dönüşünde önce “Best Hotel”, ardından “Karpiç Bar”’da şarkı söyledi. 1990 yılında Zerrin Özer‘e vokal yaptı.[3] Hilton Ankara Oteli'nde caz ve pop caz söyleyerek profesyonel müzik yaşamına atıldı. Bu dönemde Nilgün Belgün ve Volkan Severcan ile birlikte kabare yaptılar.[4] Bir yandan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Eğitim gördüğü sırada bir Amerikan şirketinde satış müdürü olarak görev yaptı.

lk zamanlarda albüm yapmayı düşünmeyen Bilgiç, daha sonra profesyonelliğe geçmeye karar verdi ve Ercan Saatçi aracılığıyla Banko Müzik ile anlaştı. Bir yıllık hazırlığın ardından Ekim 1996'da[3] “Alışamadım” albümü yayımlandı. Aynı adlı şarkısı büyük ses getirdi ve “Alışamadım” o yılın en çok dinlenen Türk pop şarkılarından biri oldu.[5][6][7]

Nisan 1997'de Star TV'de başlayan 13 bölümlük “Yalan Dünya” dizisinde rol aldı ve Aykut Gürel tarafından bestelenen jenerik şarkısını seslendirdi.[8] Ekim 1997'de Mehmet Ali Yılmaz ile başlayan ilişkisiyle birlikte profesyonel müzik çalışmalarına ara verdi.[9] 2005 yılında ilişkisinin bitmesiyle birlikte lazer epilasyon merkezi açtı.[7]

Tiyatro Kedi'nin düzenlediği Kazablanka müzikalinin 2005-2006 sezonunda, ilk olarak 1942'de Ingrid Bergman'ın canlandırdığı "Ilsa" karakterini oynadı.[10][11] 2006'da bir single çıkaracağını açıklasa da bu single yayımlanmadı.[12] Aralık 2007'de iş adamı Ulvi Süvarioğlu ile evlendi.[13] Ancak 1,5 ay sonra boşandı.[14] 2008'de gırtlak kanseri tedavisi gördü.[15]