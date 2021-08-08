Otsu yapısıyla hem süs bitkisi hem de şifalı otlar olarak kullanılan kantaron çiçeği, doğal ortamda kendi kendine yetişebilir. Peki, kantaron çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Kantaron çiçeği özellikleri nelerdir? Kantaron çiçeği hikayesi nedir? Kantaron çiçeği hakkında bilinenler...

KANTARON ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kantaron çiçeği doğal şartlarda yetişen bir bitki olduğu için bakıma gerek ve ihtiyaç duyulmamaktadır. Doğal yetişen otsu bir bitki türüdür. Dünyanın her yerinde yetişmektedir. Kantaron çiçeği tohumlarından alınarak ekilmesi mümkün olmasına rağmen doğal ortamda kolaylıkla bulunması sayesinde buna ihtiyaç hissedilmemektedir. Kantaron çiçeği bitkisi otsu ve güçlü bir bitki türüdür. İklim şartlarından etkilenmeyen susuzluğa dayanabilen ve soğuk bölgelerde yetişerek her dönem tekrar yetişebilen bir çiçektir.

KANTARON ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kantaron çiçeği doğal ortamlarda yetişen bir tür olduğu için süs olarak kullanılmayan bir bitkidir. Yetişme özellikleri ise daha çok otsu bir bitki olduğu için kolaylıkla yetişebilen bir çiçektir. Bahçe ve dış mekanlarda süs bitkisi olarak yetiştirilmemesinin nedeni ise otsu bir bitki olduğu için çabuk yayılarak kökleri ile diğer bitkilere yaşam alanı tanımamasındandır. Doğada toplu halde bulunmaktadır.

Kantaron çiçeği bitkisinin yetişme alanları yaygın olarak doğal ortamlar yol kenarları, dağlık alanlar, çayırlar ve meralardır.

Kantaron bitkisi çiçekleri küçük sarı renkte ve bir tek dalın üzerinde bulunan çiçek demeti şeklinde yer almaktadır. Dal kısmı sağlam bir yapıdadır. Elle koparılması zor özellikte ve sertliktedir. Kantaron çiçeğinin yaprakları küçük yapraklar şeklinde olmasına rağmen çiçeklerin üstündeki yapraklar ise daha sivri şekilde demeti oluşturmaktadır.

Kantaron çiçeği birçok iklim şartlarına uyumlu bir bitkidir. Soğuk iklimlerde yetişebilen yaz sıcaklıklarında çiçek açan ve çiçekleri sonbaharın son aylarına kadar açık olan dayanıklı bir çiçek türüdür. Kantaron çiçeğinin renkleri her bölgede aynı koyu sarı renkte bulunmaktadır. Çiçekleri toplanarak yiyecekleri süslemede kullanılabilmektedir. Kantaron çiçeği bitkisi insan vücuduna faydalı özellikleri üzerinde toplamaktadır. Kantaron çiçeği kurutularak uzun süre kullanılabilmektedir. Yağ içerisinde bekletilmek yöntemiyle de saklanmaktadır.

KANTARON ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



