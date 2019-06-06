Kanun sanatçısı ve şarkıcı Murat Omurtağ kimdir?

Sanat camiası bayram günü acı haberle sarsıldı. 41 yaşındaki kanun virtüözü ve şarkıcı Murat Omurtağ, bayramın birinci günü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Murat Omurtağ kimdir?

MURAT OMURTAĞ KİMDİR?

Youtube’da söylediği şarkılarla tanınan Murat Omurtağ yorumculuğunun yanı sıra kanun çalıyordu. Murat Omurtağ’ın söz ve müziği kendisine ait olan bir çok bestesi bulunmaktadır.

Kanun Virtüözü ve ses sanatçısı olan Murat Omurtağ yaşantısını Ankara’da sürdürmüş bir dönem fasıl mekanlarında sahne almıştır,

Aslen İzmir Tepecik’lidir. Münir Resmiye Omurtağ ile evlidir ve bu evliliğinden bir oğlu vardır. Oğlunun ismi Can’dır. Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştır. 5 Haziran 2019 tarihinde 41 yaşında iken sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştur.