"Tek Başına", 22 Temmuz'da Alla Records etiketiyle yayınlandı. "Bandıra Bandıra" cover'ının ardından yayınladığı "Ters Düz" ve "Öyle Olsun" şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sedef Ergin, sevenlerine yine bir cover sürprizi yaptı. Başarılı sanatçı, yeni single'ı için Ayten Alpman'ın sesiyle hafızalara kazınan "Tek Başına" şarkısını yorumladı.

Sedef Ergin'in bu yeni single'ı, DJ ve aranjör Kanun Yıldırım'ın projesi. Sözleri Ülkü Aker'e, müziği LuigiAlbertelli ile Giancarlo Colonnello'ya ait şarkının düzenlemesine Yıldırım imza attı. Kanun Yıldırım, şarkının klibinde de Sedef Ergin'e eşlik etti. Yusufcan Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte ikili, Zeynep Bozkaya'nın styling'iyle kamera karşısına geçti.

Kanun Yıldırım ve Sedef Ergin'in elinde farklı bir ruha bürünen "Tek Başına", 22 Temmuz Çarşamba günü Alla Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.