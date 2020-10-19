Türkiye Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

Türkiye

Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı. Bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

19 Ekim 2020, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı.

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı. Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni'nin kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor. 

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Bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

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