Magazin Kanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber

Kanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber

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Kanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber

“Evlilik Hakkında Her Şey” ve “Yargı” dizilerinin ardından Kanunsuz Topraklar'dan da kötü haber geldi. Dizinin oyuncuları Doğaç Yıldız ile Başak Parlak’ın test sonuçları çıktı.

24 Aralık 2021, Cuma 21:11 Son Güncelleme:
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanunsuz Topraklar setinde korona şoku yaşandı.

Artan koronavirüs salgını, kalabalık çalışma ortamları nedeniyle dizi setlerinde büyük panik ortamına neden oluyor.

Evlilik Hakkında Her Şey ve Yargı dizilerinin ardından Gold Film’in FOX için çektiği Kanunsuz Topraklar'ın setinde de korona vakalarına rastlandı.

Dizinin oyuncuları Doğaç Yıldız ile Başak Parlak’ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan gelişme üzerine set durdu ve bütün ekibe yeniden test yapıldı.

Cevdet Mercan’ın yönettiği, Can Sinan’ın ise yazdığı dizinin önümüzdeki hafta yayınlanmama durumu var.

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