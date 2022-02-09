Kanunsuz Topraklar, etkileyici hikayesi ve bir dönem dizisi olması nedeniyle sezona iddialı giriş yapan diziler arasında yer alıyordu. Ancak sevilen dizi 16. final bölümüyle 9 Şubat akşamı ekranlara veda ediyor. Davut ve Gülfem’in aşkı ile hak arama mücadelesi çerçevesinde gelişen olaylar Kanunsuz Topraklar’ın final bölümünde son buluyor…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Fox TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar 16. Bölümü ile ekranlara veda ediyor. Düşük reytinglerden dolayı kanalın ve yapımcının sürekli zarar etmesi nedeniyle Kanunsuz Topraklar için erken final kararı alındığı konuşuluyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Davut ve Gülfem’in yaralı aşkı minik İpek’in hastalığı yüzünden çıktıkları Ankara yolculuğu sırasında yeniden iyileşir ve Ali Gelik’in çirkin oyunlarına, kavgalara, felaketlere, fırtınalara ve depremlere rağmen sonunda evlenmeye karar verirler.

Gülfem ve Davut parmaklarına nişan yüzüklerini nihayet takabilirler, ancak bu habere sevinenler kadar üzülenler de vardır. Mehveş, Yavuz ve Ali Gelik bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Ancak Davut ve Gülfem bu savaşı da kazanır.

Maden mahallesindeki yaşama ayak uydurmak Fikriye için günden güne zorlaşmaktadır. Ama genç kadın her şeye kahramanca göğüs gerer çünkü amaç mutlu olmaksa ıstırap çekmenin şart olduğunu düşünmektedir. Ve gerçeklerin bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkarlar… Yavuz’la evlilik konusunda son derece yanlış bir seçim yapan Behice kocası hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER