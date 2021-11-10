Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili gibi daha birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren Kanunsuz Topraklar dizinin 7. bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin Fox TV yayın akışında olmaması Kanunsuz Topraklar neden yok, final mi yaptı? Kanunsuz Toprakların yeni bölümü ne zaman? araştırmalarına neden oldu…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Madenci Davut’un bir yandan düzene karşı verdiği savaşın yanı sıra imkansız aşkının da konu alındığı Kanunsuz Topraklar dizisinin 10 Kasım Çarşamba akşamı 7. Bölümü ile seyircinin karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak dizinin takipçileri Kanunsuz Toprakların Fox TV yayın akışında olmamasıyla şok yaşarken, bu durumun sebebi de araştırılmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gold Film’in FOX için çektiği Kanunsuz Topraklar dizisinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 6. bölüm itibariyle ekibe veda etmişti.

Projeye ilk bölümlerde katılan Yasin Uslu dizide 2. yönetmen olarak devam ediyordu.

Gelen haberlere göre dizinin yeni yönetmeni Cevdet Mercan oldu. Mercan’ın gelişiyle ikinci yönetmen görevini Serhan Şahin üstlendi. Yönetmen ve ekip değişikliği nedeniyle çekimlere 4 gün ara verilmişti. Bu nedenle de Kanunsuz Toprakların yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı.

KANUNSUZ TOPRAKLARIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kanunsuz Toprakların yeni bölümü 17 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de seyircinin karşısında olacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülfem, kalp krizi geçiren babasının durumunu merak ettiği için konağa geri döner. Ancak Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik’i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut’un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem’den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali’nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali’nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu’daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali’nin onu burada bulamamasıdır…