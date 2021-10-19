Magazin Kanye West adını değiştirdi

Kanye West adını değiştirdi

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Kanye West adını değiştirdi

ABD’li rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West’in adını ‘Ye’ olarak değiştirmek için ağustos ayında mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, isim değişikliği talebini onayladı ve Kanye West’in adı resmen ‘Ye’ olarak değişti.

19 Ekim 2021, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Los Angeles'taki mahkemenin resmi belgelerinde, Yargıç Michelle Williams'ın "İtiraz olmadığı için isim değişikliği dilekçesi kabul edildi" ifadesine yer verildi. Tam adı ‘Kanye Omari West’ olan 44 yaşındaki şarkıcı, artık ikinci ad ya da soyad taşımayacak.

ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, "Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım 'Ye'" diyerek adını değiştirdiğini açıklamıştı. West, 2018'deki albümüne de 'Ye' adını vermişti. Röportajlarında, sevdiği ilk adının kısaltması olan Ye'nin, İncil'de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu ifade etmişti.

Kanye West’in aksine boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklara göre, 40 yaşındaki Kardashian dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.

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