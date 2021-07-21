Kanye West hayranlarını şaşırttı! İki yılın ardından geri döndü
Instagram'a iki yıl önce veda eden Kanye West, yeni albümünün tanıtımıyla sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 21:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kanye West, iki yıllık aranın ardından sosyal medya platformu Instagram’a döndü. 44 yaşındaki Amerikalı rap’çi, yeni müzik albümünün tanıtımıyla hayranlarını şaşırttı.
West’in 10’uncu albümü Donda, 23 Temmuz’da piyasaya çıkıyor.
West, albümünün çıkışından önce, perşembe günü canlı yayınla albüm dinleme etkinliği düzenleyecek. Etkinlik Atlanta’daki Mercedes Benz Stadyumu’nda gerçekleşecek.
BUNLARI DA OKUYUN