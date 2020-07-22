ABD’li rapçi Kanye West (43), ABD Başkanlığı’na aday olduğunu açıklamıştı. Pazar günü Güney Carolina’da ilk mitingini düzenleyen Kanye West, doğaçlama yaptığı konuşmasında “Kim Kardashian, ilk çocuğumuz North’a hamile kaldığında kürtajı düşünüyorduk. Kim’in elinde haplar vardı. Bir anda bilgisayarımın ekranı karardı. Bunun Tanrı’dan mesaj olduğunu anlayıp hapları içmesini önledim” demişti.

Kim Kardashian’ın (39), 7 yaşındaki kızı North’un hakkında söylenenleri okuyacağını düşünerek deliye döndüğü öne sürüldü. İddiaya göre; Kim boşanmaya karar verdi. Bu iddiaların ardından Kanye “Kim’den boşansak bile bana North’u verdi” diye tweet attı. Kanye diğer 3 çocuğundan bahsetmedi. Bir süre sonra Kanye, Twitter’dan art arda mesajlar paylaştı.

'Ben de Mandela gibi kilit altına alınırsam sebebini biliyorsunuz'

“Kim, beni bağlamak için bir doktorla Wyoming’e uçacak. Ben de Mandela gibi kilit altına alınırsam sebebini biliyorsunuz” yazan Kanye, kayınvalidesi Kris Jenner’a da “Kris benimle oynama. Çocuklarımın yanına yaklaşmaya iznin yok. Çünkü beni bağlamaya çalıştın” dedi. Kanye ayrıca, Kim’in porno filmine atıfta bulunarak “North’un annesi seks kasetini satmak zorunda kalmasın diye ben kendimi öne attım” yazdı.

Panik odasına saklandı

Rapçi, eşinin Playboy’a verdiği pozlara atıfla “Benim çocuklarım asla Playboy’a poz vermeyecek” mesajı paylaştı. Kanye bir süre sonra Playboy hakkında olan dışındaki bütün tweetlerini sildi. Ardından da Kim ve ailesinden korunmak için kendini Wyoming’deki malikanesinde yer alan panik odasına kilitledi. Kanye’nin uzun süre hayatta kalmasını sağlayacak yiyeceklerle dolu panik odasında ne kadar kalacağı bilinmiyor.

'Patlamaya hazır saatli bomba'

Daha önce kendisinde bipolar kişilik bölünmesi olduğunu açıklayan Kanye West 2016’da bir süre hastanede kalmıştı. Son paylaşımları ve özellikle kendisini Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’ya benzetmesi, akıl sağlığını tamamen kaybettiği iddialarına yol açtı. Aralarında ünlülerin de olduğu birçok kişi, Kanye’nin akıl sağlığından endişelendiklerini yazdı. Yakınlarının Kanye’yi ‘patlamaya hazır saatli bomba’ya benzettiği öğrenildi.

Kim Kardashian nasıl ünlü olmuştu?

Kimsenin duymadığı bir isim olan Kim Kardashian, Paris Hilton’un yanında çalışıyordu. Fakat 2007’de rapçi Ray J ile çektiği seks kasedinin internete sızmasıyla bir anda dünya çapında ünlü oldu. Aynı yıl Playboy’a poz verdi. Ardından ‘Keeping Up With Kardashians’ adlı reality şov sayesinde hem kendisi hem ailesi dünyanın en zengin isimleri arasına girdi.





İlgili Haberler Kim Kardashian: Kanye artık açık giyinmemi istemiyor







