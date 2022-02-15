Kanye West ve Julia Fox ayrıldı

Kanye West, en son eşi Kim Kardashian'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuş, bu sözlerine yanıt alamayınca da Kardashian'ın sevgili Pete Davidson'u hedef almıştı.

Son olarak boşanma aşamasında olduğu Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderen West'in bir süredir birliktelik yaşadığı Julia Fox ile bu paylaşımlarının ardından ayrıldığı öne sürüldü.

Güllerin olduğu kamyonetin üzerinde "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazması da dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Julia Fox’un ayrılık kararının West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi olarak yorumlandı. 32 yaşındaki Fox, kendi sayfasından yıldız rapçinin tüm fotoğraflarını sildi.







