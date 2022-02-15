Magazin Kanye West ve Julia Fox ayrıldı

Kanye West ve Julia Fox ayrıldı

Magazin

Kanye West ve Julia Fox ayrıldı

Bipolar bozukluğu olan ve Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West Julia Fox ile ilişki yaşıyordu. Ancak bir yandan da Kim Kardashian'la barışmak istiyordu ünlü ismin Sevgililer Günü'nde de Kim Kardashian'a çiçek yolladığı ortaya çıkınca Julia Fox ile yolalrı ayrıldı.

15 Şubat 2022, Salı 15:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanye West, en son eşi Kim Kardashian'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuş, bu sözlerine yanıt alamayınca da Kardashian'ın sevgili Pete Davidson'u hedef almıştı.

Son olarak boşanma aşamasında olduğu Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderen West'in bir süredir birliktelik yaşadığı Julia Fox ile bu paylaşımlarının ardından ayrıldığı öne sürüldü.

Güllerin olduğu kamyonetin üzerinde "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazması da dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Julia Fox’un ayrılık kararının West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi olarak yorumlandı. 32 yaşındaki Fox, kendi sayfasından yıldız rapçinin tüm fotoğraflarını sildi.


İlgili Haberler
Kim Kardashian, Kanye West'i kendisine şiddet uygulamakla suçluyorKanye West, Türkiye gündeminde! Türk takipçilerinin yorumlarını paylaştıKanye West: Yumrukladığım kişi hayranım değildi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
O sorular gerçekti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Uğur Alkapar
Geçer not alamadı
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Orhan Gencebay'dan sahne kostümü yorumu: Bu edeple ilgili