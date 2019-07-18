Kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ömer Denden (36) serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

18 Temmuz 2019, Perşembe 10:26
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Kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Ömer Denden, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için dün Kayacı Vadisi'ne gitti. Sıcak havadan bunalan Denden, serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Ömer Denden'in cansız bedenini bularak sudan çıkardı.

Denden'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

DHA

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