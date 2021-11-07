Fox TV ekranlarında yayınlanan Elbet Bir Gün dizisinin ilk bölümünün çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirildi. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da görülmesi gereken yerlerinden olan bölge hem tarihi hem de nadir bulunan doğal güzellikleriyle televizyon izleyicilerini bir kez daha büyüledi. Diğer yandan ‘Kapadokya nerede, hangi ilde?’ ve ‘Kapadokya’ya nasıl gidilir?’ soruları da Elbet Bir Gün dizisi ile birlikte yoğunluk kazandı…

KAPADOKYA NEREDE, HANGİ İLDE?

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya, Nevşehir iline bağlı bir bölgedir. Ancak, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir illeri ile sınır komşusudur ve İç Anadolu Bölgesi’nin tam göbeğinde yer almaktadır.

KAPADOKYA’YA NASIL GİDİLİR?

Kapadokya’ya ulaşımda, hava yolu, kara yolu ve demir yolu kullanılabilse de bölgeye ulaşmak için aktarma yapmak gerekiyor.

Uçak ile ulaşımda, Kapadokya’ya direkt uçuş bulunmuyor. Bunun için en yakın havalimanları Kayseri ve Nevşehir’de olmakla birlikte, Kapadokya’ya hava yolu ile ulaşımda çoğunlukla Nevşehir Havalimanı tercih ediliyor.

Kapadokya’ya otobüs ile gitmeyi düşünenler ise, Kapadokya’da otobüs terminali bulunmadığı için Nevşehir otobüs terminali ya da Ürgüp otobüs terminalini tercih etmek durumunda. Buradan da minibüs, otobüs veya taksi ile Kapadokya’ya ulaşılabiliyor.

Kapadokya’ya bireysel araç ile gitmek ise, gezilecek terlerin bol olmasından ve bölgeye direkt ulaşımın mümkün olmasından dolayı en akılcı seçenek olarak görülüyor.

KAPADOKYA’DA GEZİLECEK YERLER

Kapadokya, Türkiye’nin en ihtişamlı yerlerinden biridir. Buranın mistik havasını veren Peri Bacaları’nı her yerde görmek mümkündür. Ayrıca son yıllarda sıcak hava balonları ile gün doğumunda bölge tutu yapmak en çok tercih edilen aktiviteler arasında yer alıyor.

Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Devrent Vadisi, Aşıklar Vadisi, Paşabağ ve Kızılçukur Vadisi Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen alanlarındandır.

Bununla birlikte, tarihi taş köprü ile tahta köprüyü görmek, Avanos’ta çömlekçileri ziyaret etmek, Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezmek, Saç Müzesi’ne gitmek, Ihlara Vadisi ve Derin Kuyu Yeraltı Şehri’ni keşfetmek Kapadokya sınırları içerisinde yapılması gerekenler listesinde yer alıyor.



