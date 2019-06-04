Kapadokya turist akınına uğradı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

04 Haziran 2019, Salı 16:03 Son Güncelleme:
A A
Kapadokya turist akınına uğradı

Peribacaları ve yeraltı şehirleriyle ünlü Nevşehir’in Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde kültür turizmine önem veren yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bölgedeki konaklama tesisleri, bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken günübirlik ziyaretçiler de Kapadokya’ya yoğun ilgi gösterdi.

Tatilciler, balon, ATV ve at binerek bölgenin tarihi yerlerini gezdi. Turizm merkezine ilk kez gelen tatilciler, Kapadokya’ya hayran kaldıklarını söyledi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...