Türkiye Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 16 Şubat 2021 olarak açıklandı.

04 Şubat 2021, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz" denildi.


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