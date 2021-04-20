Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
20 Nisan 2021, Salı 17:30 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. "açıklaması yapıldı.