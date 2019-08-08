Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımladığı ilanda "Üniversitemizin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

İlanın yayımlanmasının ardından başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

İLAN DETAYINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



