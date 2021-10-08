Türkiye Kapadokya Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Kapadokya Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

08 Ekim 2021, Cuma 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır."açıklaması yapıldı.

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