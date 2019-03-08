Kapadokya'da 6 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 6 kaçak yapı daha yıkıldı

08 Mart 2019, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
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Kapadokya'da 6 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediyor.

Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Ürgüp ilçesinde 1 ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 5 kaçak yapı olmak üzere 6 kaçak yapı daha Ürgüp ve Ortahisar Belediye ekiplerince yıkıldı.

YIKILAN KAÇAK YAPI SAYISI 45'E ULAŞTI

Kapadokya bölgesinde bugün yapılan yıkımların ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 45’e ulaştı.

İHA

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