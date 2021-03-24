Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek turistlere bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı sunan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamayan balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

AA



