Kapadokya'da balon uçuşları fırtına nedeniyle iptal edildi! Meteoroloji uyarmıştı...
Kapadokya'da sıcak hava balon turu şiddetli rüzgar ve olumsuz hava durumu nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinde Nevşehir’e sarı uyarı yapılmıştı.
30 Kasım 2021, Salı 08:39 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.
NEVŞEHİR'DE HAFTA SONU RÜZGAR BEKLENİYOR
Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan etkinliğin rüzgârın şiddetini yitirmesiyle hafta sonu yeniden başlaması bekleniyor.
METEOROLJİ'DEN NEVŞEHİR'E UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir’e sarı uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.
BALON TURLARI UYGUN HAVA KOŞULLARINDA YAPILIYOR
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.