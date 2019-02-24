Kapadokya'da bugün 3 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17’ye yükseldi

24 Şubat 2019, Pazar 20:26
A A
Kapadokya'da bugün 3 kaçak yapı daha yıkıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün Göreme Belediyesi ekiplerince Zemi Vadisi'nde bulunan 4 kaçak yapı yıkımı daha gerçekleştirildi.

Kapadokya’da bugün yapılan 3 yıkımın ardından ise bölgede kaçak yapı yıkım sayısı 17’ye yükselirken, kaçak yapıların hafta boyunca da yıkımlarına devam edileceği öğrenildi. 

NEVŞEHİR (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.