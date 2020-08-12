Türkiye'nin, doğa, tarih ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya bölgesinde ziyaretçi kaydı tutulan müze ve ören yerlerine bu yılın ocak-temmuz döneminde 419 bin 905 turist giriş yaptı. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ve mayıs aylarında hiç ziyaretçi alamayan bu müze ve ören yerlerini, ocak-mart döneminde 322 bin 894 turist ziyaret etti. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta kapatılan müze ve ören yerleri, 75 gün aranın ardından 1 Haziran'da yeniden kapılarını açtı.

419 bin 905 kişi gezdi

Yeni normal döneme geçişin ardından 97 bin 11 ziyaretçiyi ağırlayan bölgeyi, ocak-temmuz döneminde 419 bin 905 kişi gezdi.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerleri ocak ayında 159 bin 245, şubatta 106 bin 21, martta 57 bin 628, haziranda 16 bin 791, temmuz ayında ise 80 bin 220 kişiyi ağırladı.

Bölgede en çok ziyaret 139 bin 205 kişi sayısıyla Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleşti. Listede ikinci sıradaki Zelve Ören Yeri'ni 94 bin 787, üçüncü sıradaki Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 66 bin 92 ziyaretçi gezdi.

120 bin 605 kişi müze kart kullandı

Turistik merkezleri ziyaret eden konukların 120 bin 605'i müze kart kullandı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 956 bin 345 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelindeki turizm merkezlerinde salgınla mücadele nedeniyle yaşanan sessizliğin yaz aylarında sahil kesimlerinde hareketliliğe dönüştüğünü, sonbahardan itibaren de Kapadokya gibi kültür turizminin ön planda olduğu bölgelerde canlılık yaşanmaya başlayacağını söyledi.

Yeni normalle ziyarete açılan bölgedeki müze ve ören yerleri ile sektöre hizmet sunan tesislerde güvenli gezi ve tatil imkanı sunulduğunu vurgulayan Aldemir, önlemler çerçevesine geçici süreyle durdurulan sıcak hava balon turlarının Kapadokya'da yeniden başlamasıyla yoğunluğun artacağını ifade etti.

"Balon turları başladığında daha fazla turist gelecektir"

Dünya turizm sektöründe, salgının gidişatına paralel iniş ve çıkışlar görüleceğini dile getiren Aldemir, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında corona virüs dünya genelinde etkisini henüz fazla göstermemişti. Ocak ve şubatta Kapadokya'da hareketlilik oldu ancak akabinde müze ve ören yerleri ile iç ve dış hat uçak seferlerinin kapalı olması nedeniyle sessizlik yaşandı. Haziran ayındaki normalleşmeyle belli sayıda turist almaya başladık. Temmuz ayında özellikle Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi sayısı yükseldi. Eylül ayında turizmin daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Salgınla ilgili yürütülen aşı çalışmalarının neticelenmesiyle yıl sonuna doğru daha iyi noktalara ulaşmayı bekliyoruz. Kapadokya'da sıcak hava balon turları başladığında yüzde 30 daha fazla turist gelecektir. Balon uçuşlarının bir an önce açılması, bölgenin semalarına yükselmesi bölge turizme olumlu katkı sunacaktır."

AA







