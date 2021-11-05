Türkiye Kapadokya'yı ekim ayında ziyaret eden turist sayısı! Nevşehir Valiliği duyurdu

Kapadokya'yı ekim ayında ziyaret eden turist sayısı! Nevşehir Valiliği duyurdu

Türkiye

Kapadokya'yı ekim ayında ziyaret eden turist sayısı! Nevşehir Valiliği duyurdu

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesini ekim ayında 346 bin 112 turist ziyaret etti.

05 Kasım 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni geçen ekim ayında 346 bin 112 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen yılın ekim ayında ise, bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri 175 bin 612 turist ziyaret etti.


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