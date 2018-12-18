Kapak açılınca olanlar oldu! 15 ton hamsi yola saçıldı

İznik-Adapazarı Karayolu'nda seyreden Ferhat Altun'un kullandığı TIR'ın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.

Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen polisler, yolun güvenliği sağladı. İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

YEM FABRİKALARINA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan hamsilerin Balıkesir’in Bandırma ilçesinden Samsun’daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.



