  • Haberler
  • Gündem
  • Kapak açılınca olanlar oldu! 15 ton hamsi yola saçıldı

Kapak açılınca olanlar oldu! 15 ton hamsi yola saçıldı

Bursa İznik'te, hamsi yüklü bir TIR'ın kapağının açılması sonucu 15 ton hamsi yola döküldü

18 Aralık 2018, Salı 09:44 Son Güncelleme:
A A
Kapak açılınca olanlar oldu! 15 ton hamsi yola saçıldı

İznik-Adapazarı Karayolu'nda seyreden Ferhat Altun'un kullandığı TIR'ın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.

Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen polisler, yolun güvenliği sağladı. İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

YEM FABRİKALARINA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan hamsilerin Balıkesir’in Bandırma ilçesinden Samsun’daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.