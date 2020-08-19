Kapak kıtlığı bitti

Kışın gelmesiyle sebze ve meyvelerde lezzet farkı oluşuyor. Bu duruma çözüm arayan vatandaşlar ise her yıl yaz sonuna doğru konserve yapımına başlıyor. Bu vatandaşlara bir de yaz-kış arasında sebzelerde oluşan fiyat farkından kurtulmak isteyenler eklenince, geçen yıl daha önce hiç yaşanmamış bir sorunla karşılaşıldı; kavanozlar yok sattı. Öyle ki birçok züccaciye, kapısına ‘kavanoz yoktur’ yazısı asmak zorunda kaldı. 50-75 kuruşa satılan kavanoz kapakları 2 liraya kadar çıktı.

2 ay üretim durmuştu

2019’da yaşanan kıtlığın nedenini 2018’e bağlayan Rose Ambalaj’ın kurucusu Halil İbrahim Güzelgül, “2018’de konserve kapağı satışları azalmıştı. Yani 2018 yazında sebze fiyatları çok düşmeyince vatandaş konserve yapmadı ve kapak talebi olmadı. Perakendecinin elinde fazla kapak kaldı. 2019’a gelindiğinde ise perakendeci ve toptancılar, ellerindeki kapaklar bitmediği için üreticiden kapak almadı. Biz üreticiler de satış olmadığı için üretim yapmadık. Hatta ben 2 ay üretimi durdurdum” dedi.

İzmir’de geçtiğimiz günlerde yaşanan coronayı hiçe sayıp marketteki ucuz kavanoz kapağını kapma yarışı, hafızalara kazınmıştı.

Corona etkisiyle satışlar patladı

Yıllık 1.5 milyar adet kapak üretimiyle sektörde söz sahibi olan Sarten Ambalaj iştiraki Sarkap’ın Koordinatörü Başak Arslan, “Konserve kapağında yaşanan kıtlığın tekrarlanmaması için kapasitemizi 2 kat artırdık. 2021 için de kapasite artırımı planlıyoruz” dedi. Geçen yıla kıyasla kapak satışlarında ciddi bir artış olduğunu belirten Arslan, “2019 sonunda 135 milyon adet olan satışlar, bu yıl daha şimdiden 200 milyona ulaştı. Yılsonunda 250 milyon adede yükselmesini öngörüyoruz. Satışların bu denli artmasında corona nedeniyle vatandaşların evde daha fazla vakit geçirmesi etkili oldu” diye konuştu.

Sıkıntı 4 ay boyunca sürdü

2019’da ise vatandaşların konserve yapmaya çok erken başladığını dile getiren Halil Ibrahim Güzelgül, “Normalde Türkiye genelinde Kurban Bayramı ve okulların açılması arasındaki dönemde konserve yapılır. Geçen yıl ise vatandaşların çoğu neredeyse mayıs ayından itibaren konserve yapımına başladı. Böyle olunca da kapak talebi canlandı. Perakendeci ve toptancının elindeki kapaklar bitti. Biz hemen üretime başladık ama yetişemedik. 4 ay boyunca konserve kapağı kıtlığı yaşandı” dedi.

Bu yıl, geçen yılın aksine toptancıların erkenden kapak aldığını söyleyen Halil Ibrahim Güzelgül, üreticilerin üretimi hızlandırdığını belirterek, “Biz de üretim kapasitemizi 70 milyona çıkardık” dedi.

2019’da yaşanan kıtlık nedeniyle kapak fiyatlarındaki artışa da değinen Güzelgül, “Bizim kapakları toptancıya satış fiyatımız 30 kuruş ama işin piyasasını toptancı belirliyor. Yani onlar istediği fiyata satabilir” diye konuştu.







