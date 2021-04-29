Kapakları eşleştirme oyunu

MALZEMELER

4 kırmızı kapak, 4 mavi kapak, 2 bardak, 1 dondurma çubuğu, kırmızı ve mavi etiket (Eğer kullandığınız bardak kağıt ya da plastikse üzerini boyayabilirsiniz.) / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Masaya biri kırmızı etiketlenmiş, diğeri mavi etiketlenmiş bardakları yan yana koyun. Çocuğunuzun önüne kapağın düz kısmı masaya değecek şekilde kapakları yerleştirin. Çocuğunuza renklerin karıştığını ve onları ancak dondurma çubuğuyla taşıyarak kurtarabileceğini söyleyin. Kırmızı kapakları kırmızı bardağa, mavi kapakları mavi bardağa yerleştirmesi için teşvik edin. Bu oyunu daha fazla kapak, daha farklı renklerle çeşitlendirebilir ve yarış haline de dönüştürebilirsiniz. Not: Bu oyunu oynamadan önce çocuğunuzdan kapak biriktirmesini isteyebilir ve geri dönüşümü, çevreye nasıl duyarlı olabilir diye anlatabilirsiniz.