Kapaklarla dondurma oyunu

Malzemeler: 6 veya daha fazla adet kapak, renkli keçeli kalemler ve birkaç kâğıt/ Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla birlikte 2-3 tane kâğıdı ikiye ayıracak şekilde kesiniz. Her kestiğiniz kâğıt parçasına bir külah ve üzerine altı adet çember çiziniz. Bu çemberler sizin dondurma toplarınızdır. Külahları ve dondurma toplarını çocuğunuzla beraber dilediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Dondurma toplarını boyadığınız renklerde de kapakların iç kısmını boyayınız. Şimdi sıra asıl kâğıdımızı hazırlamaya geldi. Bir kâğıdın üzerine tekrar büyükçe bir külah ve çemberleri çiziniz. Külahı dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz ama çemberleri boyamak yok bu sefer. Çünkü çocuğunuzdan ikiye böldüğünüz kâğıt parçalarındaki dondurma toplarının renklerine göre asıl kâğıt üzerine kapakları dizmesini isteyeceksiniz. Bakalım renkleri doğru yerleştirebilecek mi?