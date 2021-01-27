Kapaklarla hafıza oyunu

Malzemeler:

20 adet şişe kapağı,

A4 kağıdı, makas, keçeli kalem Yaş: 4

Nasıl oynanır?

A4 kağıdına her rakamdan ikişer adet olmak üzere 1’den 10’a kadar olan rakamları yazın. Ardından onları küçük küçük kesin. Boyutları şişe kapağının içine sığacak büyüklükte olmasına dikkat edin. Rakamların yazılı olduğu küçük kağıtları şişe kapaklarının içine yerleştirin. Yerleştirdikten sonra kapakları karıştırın ve kapakları rakamların görünmemesi için ters çevirip dizin. Amaç, kapakları kaldırarak çıkan sayının eşini bulmaya çalışmak. Bulamadığınızda kapakları tekrar ters çevirip aklınızda tutmaya çalışın. Bakalım hafızanız ne kadar kuvvetli? NOT: Çocuğunuzun yaş grubuna göre kapak sayılarını azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz.





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