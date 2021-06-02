Kapalı ameliyatın pek çok avantajı var

Apandisit ameliyatı açık ve laparoskopik (kapalı) olmak üzere 2 yöntemle yapılabilir. Günümüzde uzman ellerde kapalı ameliyat tercih ediliyor çünkü erken iyileşme, erken beslenmeye geçme, erken taburcu olma, ameliyat sonrası ağrının çok daha az olması, ameliyattan sonra bağırsaklar arasındaki yapışıklıkların neredeyse hiç olmaması gibi avantajlara sahip.

OPERASYON NASIL YAPILIR?

Laparoskopik ameliyatı yapmak için bir tane göbekten, iki tane de göbeğin alt dış tarafından küçük delikler açılıyor. Göbekteki delik yaklaşık 1 cm, diğer iki delik ise yaklaşık 0.5 cm’dir. Göbekteki delikten karnın içine, ucunda ışık olan bir kamera gönderilir. Bu kamera bir monitöre bağlanır ve oradan karnın içini görmemizi sağlar. Diğer iki delikten ise ameliyatı yapmamızı sağlayan cerrahi aletleri karnın içine göndeririz. İlk yapacağımız iş iltihaplanmış apandisiti bulmaktır. Apandisit bazen karşımıza hemen çıkar ama sıklıkla bağırsakların arkasına, derinlere gizlenmiş olur. Bu durumda aletlerle bağırsağı serbestleştirip apandisiti ortaya çıkarırız. Bu noktada apandisitin patlayıp patlamadığı, patlamadıysa ne şiddette iltihaplandığı, patladıysa çevresine ne kadar hasar verdiği saptanmaya çalışılır.

KESİLEREK ÇIKARILIR

İster patlamış ister patlamamış olsun bu aşamadan sonra apandisitin kan dolaşımını sağlayan damarlar bulunur, özel bazı aletlerle bu damarlar bağlanarak kesilir. Ardından apandisitin bağırsakla olan bağlantısından ayırmak için özel iki tane dikiş konulur ve apandisit kesilerek ayırılır. Bu aşamada apandisitin karnın dışına alınması gerekir. Bunun için karnın içine özel bir torba gönderilir. Apandisit bu torbanın içine yerleştirilir ve hiçbir yere zarar vermeden karnın dışına alınır. Son aşamada karna açılan delikler birkaç dikişle kapatılır ve pansuman yapılarak ameliyat tamamlanır.

AĞRI OLUR MU?

❱ Ameliyat sonrası özellikle patlamış apandisitlerde bir miktar ağrı olabilir. Bunun için ağrı kesiciler verilir. Bulantı-kusma da olabilir, bunu önleyici ilaçlar kullanılır.

❱❱ Ameliyat olan hasta belli bir süre beslenemez, bu nedenle serum verilir. Apandisit patlamadıysa genellikle ertesi gün ağızdan besleme başlanabilir. Apandisit patladıysa bu süre birkaç gün uzar.

❱❱ Apandisiti patlamayan hastalar, sıklıkla ertesi gün ya da sonraki gün taburcu olabilir. Ancak patlamış apandisitlerde taburculuk süresi 1 haftayı bulur. Bazı durumlarda bir miktar daha uzar.

❱❱ Hastalar taburcu olduktan sonra birkaç gün evde dinlenir ve sonra okula ve normal yaşam aktivitelerine geri dönerler. Patlamış apandisitlerde bu süre bir miktar uzayabilir.

❱❱ Yara iyileşmesi genellikle 3 haftada tamamlanır. Genellikle kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığı için dikiş almak gerekmez.

❱❱ Ameliyattan birkaç gün sonra banyo yapılabilir.

❱❱ Pansuman genellikle 2-3 günde çıkarılır.

❱❱ Laparoskopik apandisit ameliyatlarında göbek iltihabı sıkça görülür. Bunun için de bazı ilaçlar kullanılır.

❱❱ Hafif sporlara 2-3 hafta, ağır sporlara 2-3 ay sonra dönüş düşünülebilir.