Gram altın fiyatları ile çeyrek altın fiyatları piyasalardaki durumu gözler önüne seren en önemli ekonomik parametreler arasında yer alıyor. Kapalı Çarşı’da 4 Ocak 2022 sabah saatlerinde gram altında yüzde 2,57 oranında bir değer artışı yaşanırken çeyrek altın fiyatındaki yükseliş yüzde 2,24 oranında oldu. En çok tercih edilen yatırım ürünlerinden 22 ayar bilezik ise güne yüzde 1,40 oranında yükselerek başladı…

4 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR

Gram altın alış fiyatı: 799,60 TL

Gram altın satış fiyatı: 799,74 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.289,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.321,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.586,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.649,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.162,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.273,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?