Kapalı Çarşı gram altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 21 Ocak 2022 Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları dün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından sert bir düşüş yaşamış ve gram altın 785 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Akşam saatlerinde ufak çaplı toparlanmanın ardından yeniden 791 TL seviyelerine çıkan gram altın 21 Ocak Cuma sabahında yükselmeye devam ediyor. İşte, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum…
21 Ocak 2022, Cuma 09:23 Son Güncelleme:
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Altın piyasası haftanın son gününe değer artışıyla başladı. Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tuttuğunu açıklamasının ardından gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. 21 Ocak 2022 Cuma sabahında ise gram altın yüzde 0,57 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,54 seviyelerinde görüldü…
21 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 794,38 TL
- Gram altın satış fiyatı: 794,48 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.290,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.311,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.581,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.623,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.159,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.222,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 721,70 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 730,15 TL