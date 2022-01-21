Altın piyasası haftanın son gününe değer artışıyla başladı. Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tuttuğunu açıklamasının ardından gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. 21 Ocak 2022 Cuma sabahında ise gram altın yüzde 0,57 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,54 seviyelerinde görüldü…

21 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 794,38 TL

Gram altın satış fiyatı: 794,48 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.290,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.311,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.581,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.623,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.159,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.222,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 721,70 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 730,15 TL







