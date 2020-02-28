Kapalı gişe sahnelenen 'Amadeus' oyunu rekora koşuyor

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı oyun, ilk gösteriminden beri kapalı gişe sahneleniyor. Biletleri aylar öncesinden tükenen ve sanatseverlerin bilet bulmakta zorlandığı “Amadeus” oyunu oyuncuları, seyircinin gösterdiği ilgiden duydukları mutluluğu dile getirdi. Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

Amadeus oyun programı

9 Mart 2020 Pazartesi UNİQ HALL 20:30

10 Mart 2020 Salı UNİQ HALL 20:30

11 Mart 2020 Çarşamba UNİQ HALL 20:30

17 Mart 2020 Salı UNİQ HALL 20:30

18 Mart 2020 Çarşamba UNİQ HALL 20:30

28 Mart 2020 Cumartesi UNİQ HALL 20:30

29 Mart 2020 Pazar UNİQ HALL 19:30

30 Mart 2020 Pazartesi UNİQ HALL 20:30

13 Nisan 2020 Pazartesi UNİQ HALL 20:30

14 Nisan 2020 Salı UNİQ HALL 20:30

15 Nisan 2020 Çarşamba UNİQ HALL 20:30

22 Nisan 2020 Çarşamba UNİQ HALL 20:30

23 Nisan 2020 Perşembe UNİQ HALL 20:30

24 Nisan 2020 Cuma UNİQ HALL 20:30

25 Nisan 2020 Cumartesi UNİQ HALL 20:30

26 Nisan 2020 Pazar UNİQ HALL 19:30



