Uluslararası toplumun Ukrayna'ya verdiği desteğe rağmen Rusya sınırdaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. ABD'li yetkililer, Rusya'nın Putin'e Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlatma seçeneği vermek için ay ortasına kadar kullanmayı planladığı askeri ateş gücünün en az yüzde 70'ini bir araya getirdiğini söyledi. Adları açıklanmayan yetkililer boyutu ve ölçeği belirsiz olsa da Putin'in önümüzdeki haftalarda bir işgal niyetinde olduğunu gösteren bir dizi gösterge olduğunun atını çizdi. AP'nin abonelerine servis ettiği habere göre, ABD'li yetkililer bir Rus işgalinin Ukrayna ordusunu nispeten hızlı bir şekilde alt edebileceğini, ancak Moskova'nın işgali sürdürmekte ve olası bir ayaklanmayla baş etmekte zorlanabileceğini söyledi.

'KIEV 72 SAAT İÇİNDE DÜŞEBİLİR'

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın açıklamaları ise Washington'un bu ihtimalin gerçekleşmesine hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Milley, 2 ve 3 Şubat'taki kapalı kapılar ardındaki brifinglerde milletvekillerine, tam ölçekli bir Rus işgali durumunda başkent Kiev'in 72 saat içinde düşebileceğini belirtti.

Gizli toplantıda masaya yatırılan konulara ulaşan Fox News Milley'in böyle bir durumda 15 bin Ukrayna, 4 bin Rus askerinin ölümü ile sonuçlanacağını açıkladığını sayfasına taşıdı.

50 BİN SİVİL ÖLÜMÜ, 5 MİLYON MÜLTECİ

Batılı istihbarat değerlendirmeleri ayrıca Kiev hükümetinin bu süre içinde kalacağına ve yaklaşık 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize yol açacağına inanıyor.

Aynı raporlarda olası bir savaşın 50 bin sivilin ölümüne ve 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize sebep olabileceğinin altı çiziliyor.

Analiz, krizin diplomatik bir çözüme kavuşturulma olasılığının giderek zayıfladığı sonucuna varıyor.







