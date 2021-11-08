Kapalı kıymalı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım kapalı kıymalı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün en sevilen pide tarifleri yapacak. Ekran başında izleyen seyirciler ise kapalı kıymalı pide tarifi araştırıyor. Peki, kapalı kıymalı pide nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kapalı kıymalı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kapalı kıymalı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, kapalı kıymalı pide nasıl yapılır? Evde kapalı kıymalı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
KAPALI KIYMALI PİDE TARİFİ
Kapalı kıymalı pide malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı un
- Yarım paket instant maya
- 1/4 su bardağı ılık su
- Yarın çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 150 gram kıyma (orta yağlı)
- 2 adet sivri biber
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates püresi
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 tutam maydanoz
- Karabiber
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yumurta sarısı
Un ve tuzu derin bir kap içerisine alın ve karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açın. Ortada açtığınız boşluğa instant mayayı ekleyin. Üzerine yavaş yavaş ılık su ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Hamuru ele yapışmayacak bir kıvam alıncaya kadar yoğurun. Kıvam aldığında avuç içinizle hamuru bastırın ve mayanın aktifleşmesini sağlayın. Hamur hazır olduğunda üzerini nemli bezle örtün ve 40 dakika bekletin. İç harcı için; soğanı, biberleri ve maydanozu ince ince doğrayın. Tereyağını küçük bir tavada eritin ve içerisine kıymayı ekleyerek kavurun. Kıyma renk almaya başladığında üzerine soğan ilave edin ve karıştırın. Soğanlar yumuşadığında karışımın içerisine biber, domates püresi, tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin. Kıymalı harcı, suyunu çekene kadar kavurun. Ardından soğuması için bir kenarda bekletin. Mayalanan hamuru 3 eşit parçaya bölün. Parçaları unlanmış tezgahta, uzunlamasına açın. Hamurlar yaklaşık 30 cm uzunluğuna geldiğinde, soğuyan harcı hamurların ortasına eşit bir şekilde yayın. Kenarda kalan hamur parçaları ile harcın üzerini kapatın ve sabitlemek için hamura hafifçe bastırın. Pideleri spatula yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Küçük bir kasede zeytinyağı ve yumurtaları karıştırın. Ardından karışımı, fırça ile pidelerin üzerine sürün. Hazırladığınız pideleri 200 dereceli fırında 15 dakika kadar pişirin.