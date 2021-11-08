Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kapalı kıymalı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, kapalı kıymalı pide nasıl yapılır? Evde kapalı kıymalı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

KAPALI KIYMALI PİDE TARİFİ

Kapalı kıymalı pide malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı un

Yarım paket instant maya

1/4 su bardağı ılık su

Yarın çay kaşığı tuz

İç harcı için:

150 gram kıyma (orta yağlı)

2 adet sivri biber

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates püresi

Yarım çay kaşığı tuz

1 tutam maydanoz

Karabiber

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

KAPALI KIYMALI PİDE YAPILIŞI

Un ve tuzu derin bir kap içerisine alın ve karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açın. Ortada açtığınız boşluğa instant mayayı ekleyin. Üzerine yavaş yavaş ılık su ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Hamuru ele yapışmayacak bir kıvam alıncaya kadar yoğurun. Kıvam aldığında avuç içinizle hamuru bastırın ve mayanın aktifleşmesini sağlayın. Hamur hazır olduğunda üzerini nemli bezle örtün ve 40 dakika bekletin. İç harcı için; soğanı, biberleri ve maydanozu ince ince doğrayın. Tereyağını küçük bir tavada eritin ve içerisine kıymayı ekleyerek kavurun. Kıyma renk almaya başladığında üzerine soğan ilave edin ve karıştırın. Soğanlar yumuşadığında karışımın içerisine biber, domates püresi, tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin. Kıymalı harcı, suyunu çekene kadar kavurun. Ardından soğuması için bir kenarda bekletin. Mayalanan hamuru 3 eşit parçaya bölün. Parçaları unlanmış tezgahta, uzunlamasına açın. Hamurlar yaklaşık 30 cm uzunluğuna geldiğinde, soğuyan harcı hamurların ortasına eşit bir şekilde yayın. Kenarda kalan hamur parçaları ile harcın üzerini kapatın ve sabitlemek için hamura hafifçe bastırın. Pideleri spatula yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Küçük bir kasede zeytinyağı ve yumurtaları karıştırın. Ardından karışımı, fırça ile pidelerin üzerine sürün. Hazırladığınız pideleri 200 dereceli fırında 15 dakika kadar pişirin.



