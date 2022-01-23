Türkiye Kapalı yol açıklaması! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Kapalı yol açıklaması! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Türkiye

Kapalı yol açıklaması! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı. KGM, Kayseri-Malatya kara yolunun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtildi. İşte ulaşıma kapatılan yolların listesi...

23 Ocak 2022, Pazar 11:52 Son Güncelleme:
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Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Kayseri-Malatya kara yolunun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır."
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