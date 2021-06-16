Ekonomi Kapalıçarşı’da altın! 16 Haziran 2021 Gram altın, çeyrek altın kaç lira?

Kapalıçarşı’da altın! 16 Haziran 2021 Gram altın, çeyrek altın kaç lira?

Ekonomi

Kapalıçarşı’da altın! 16 Haziran 2021 Gram altın, çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları 16 Haziran 2021! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Canlı, güncel Cumhuriyet altını, tam, yarım altın fiyatı! İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları...

16 Haziran 2021, Çarşamba 18:54 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 lira, Cumhuriyet altını 3.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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