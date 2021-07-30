Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da bugün kapanışta çeyrek altın 799,00 lira, Cumhuriyet altını 3.270,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 493,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA