Kapalıçarşı’da altın! 30 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum 30 Temmuz Cuma günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 516,46 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 30 Temmuz güncel altın fiyatları...
30 Temmuz 2021, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da bugün kapanışta çeyrek altın 799,00 lira, Cumhuriyet altını 3.270,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 493,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA