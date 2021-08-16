Ekonomi Kapalıçarşı’da altın! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Ekonomi

Kapalıçarşı’da altın! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum 16 Ağustos günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 516,46 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 16 Ağustos güncel altın fiyatları...

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 485,80 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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