Kapalıçarşı’da altın! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 485,80 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA