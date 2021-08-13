Kapalıçarşı’da altın fiyatları! 13 Ağustos çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Ağustos haftanın son gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,00 artışla 486,00 liradan tamamladı. İşte 13 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
13 Ağustos 2021, Cuma 18:19 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,00 artışla 486,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 yükselişle 486,00 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA
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