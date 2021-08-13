Kapalıçarşı’da altın fiyatları! 13 Ağustos çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,00 artışla 486,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 yükselişle 486,00 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA