Ekonomi Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Ekonomi

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.

05 Şubat 2021, Cuma 18:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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