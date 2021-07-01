Ekonomi Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Ekonomi

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı. Altın fiyatları 1 Temmuz 2021! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Güncel Cumhuriyet altını, tam, yarım altın fiyatı! İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları...

01 Temmuz 2021, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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