Ekonomi Kapalıçarşı’da altın fiyatları! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Kapalıçarşı’da altın fiyatları! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ekonomi

Kapalıçarşı’da altın fiyatları! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum 12 Ağustos günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 481,20 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları...

12 Ağustos 2021, Perşembe 18:21 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 481,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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