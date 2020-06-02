Magazin Kapalıçarşı’da teftiş yapan Nusret ateş ölçtü dijitale geçti

Kapalıçarşı’da teftiş yapan Nusret ateş ölçtü dijitale geçti

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Kapalıçarşı’da teftiş yapan Nusret ateş ölçtü dijitale geçti

Dünyada ‘Salt Bae’ adıyla meşhur olan etçi Nusret Gökçe restoranlara açılış izni verilince soluğu lokanta zinciri Nusr-Et’in, Kapalıçarşı şubesinde aldı. // Müge Dağıstanlı / muged70@gmail.com

02 Haziran 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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İki ay aradan sonra ziyaretçilerine ‘merhaba’ diyen Kapalıçarşı’nın açılış törenine de katılan Nusret Gökçe çalışanlarının ateşlerini tek tek ölçtü. Alınan hijyenik önlemler konusunda ekibiyle bir toplantı yaptı.

Nusret dijital menüyü tanıttı

Talimatlara sıkı bir şekilde uyulmasını söyledi. Yeni düzende kağıt menüleri de kaldırdı. Müşteriler bundan böyle masalardaki kare kodu telefonlarına okutarak dijital menüye ulaşacak.


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