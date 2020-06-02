Kapalıçarşı’da teftiş yapan Nusret ateş ölçtü dijitale geçti

İki ay aradan sonra ziyaretçilerine ‘merhaba’ diyen Kapalıçarşı’nın açılış törenine de katılan Nusret Gökçe çalışanlarının ateşlerini tek tek ölçtü. Alınan hijyenik önlemler konusunda ekibiyle bir toplantı yaptı.

Nusret dijital menüyü tanıttı

Talimatlara sıkı bir şekilde uyulmasını söyledi. Yeni düzende kağıt menüleri de kaldırdı. Müşteriler bundan böyle masalardaki kare kodu telefonlarına okutarak dijital menüye ulaşacak.







