Kapanan işletme kira ödemeyebilir

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yunus Gün, “Devlet tarafından faaliyetleri geçici bir süre için yasaklanan berber, lokanta, kafeterya, hamam, düğün salonu, güzellik merkezi, terzi ve benzeri işyeri sahipleri kiracı durumundaysalar, mücbir sebep nedeniyle kira ödeme yükümlülüğünden kurtulabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus mal sahibine ihbarda bulunulması ve ödeme yapılıyorsa şerh düşülmesidir” dedi.

Sözleşme değişir

Borçlar Kanunu’nun 138’inci maddesine dikkat çeken Yunus Gün, “İlgili maddede taraflarca öngörülmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Burada en önemli nokta; borçlunun, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmasıdır” açıklamasında bulundu.

Dekonta açıklama

Yunus Gün, şöyle devam etti: “Faaliyeti yasaklanmış işyeri kiracılarının, 21 Mart 2020 tarihinden sonra kira ödemelerini yaparken veya ödeme dekontlarına imza atarken dekontların açıklama kısmına, ‘uyarlama ve yasal haklarım saklıdır’ veya ‘ihtirazi kayıt ile haklarım saklı kalarak ödeme yapıyorum’ şeklinde açıklama yapılmalı. Bu durumda fazladan ödenmiş bedellerin de geri alınabilme imkanı oluşabilecektir.”



