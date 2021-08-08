Çalılık şeklinde dikenli yapısı olan kapari çiçeği, sağlık açısından çok faydalı olan bir bitkidir. Peki, kapari çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kapari çiçeği hikayesi nedir? Kapari çiçeği hakkında bilinenler...

KAPARİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kapari, sağladığı faydalar için birçok kişi tarafından yetiştirilmek istenen bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Kapari yetiştirmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi de fide dikmek olarak bilinmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta fideleri en verimli olacak şekilde dikmek olmalıdır. Kapari dikilecek olan toprağın suyunu çekmiş olması gerekmektedir.

Şubat, mart ve nisan aylarında kökünden kestiğiniz kapariyi toprağa geniş aralıklar ile dikmeniz gerekecektir. Dalda 5 ila 15 tomurcuk olmasına özen gösteriniz.

KAPARİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ağrı kesici özelliği vardır.

Regl düzene sokar ve ağrıların azalmasını sağlar.

Mide rahatsızlıkları ve ülsere faydalıdır.

Felç riskini azaltır.

Sindirim sistemini düzenler.

Kabızlığı giderir.

İdrar söktürücüdür.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Solucan ve parazitlerin düşmesine yardım eder.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

İskorbit hastalığında faydalıdır.

Kan bozukluklarına iyi gelir.

Antitümör etkilidir.

Hemoroid sorununa fayda sağlar.

Dalak büyümesi için oldukça faydalıdır.

Karaciğer işlevlerini düzenler.

Böbrek taşı düşürmeye yardım eder.

Gut hastalığı için oldukça yararlıdır.

Multipl Skleroz (MS) hastalığında iyi gelir.

Cinsel gücü arttırır.

Kalça rahatsızlıklarının belirtilerini hafifletir ve riskleri azaltır.

Kanser hastalıklarında trombosit sayısını yükselttiği için kullanılır.

Kapari yangına dayanıklıdır ve erozyonu önler. Kapari bitkisinin en önemli özelliklerinden birisi de erozyon önleyici olmasıdır. Kapari bitkisinin köklerinin 70-100 metre derinliğe kadar iner. Böylece bitki yangınlara dayanıklı ve yamaçlarda derin kök salması nedeniyle erozyonu önler.

KAPARİ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



