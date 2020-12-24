Kapari turşusu nedir?

En önemli özelliği doğada kendi halinde yetişmesi olarak bilinen kapari turşusunun diğer adı geven otudur. İlk olarak tarihsel öneminden bahsedilmek gerekirse ülkemiz için daha yen, bir besin kaynağı olarak bilinmektedir. Fakat kapari turşusu ilk olarak Hindistan kıtasına ortaya çıkmış ve Hint yemeklerinin vazgeçilmez unsurlarında biri olmaktadır. Devamında baharat yolu gibi ulaşım alanları ile Avrupa’ya taşınmıştır.

Avrupa’da en çok İtalya ülkesinde sık sık kapari turşusu kullanılmaktadır. Bu durumun temel nedeni pizza ve makarnada yeni tatlara ulaşılmasının hedefleyen İtalyan aşçılar için bulunmaz bir nimet olmasıdır. Ülkemizde ise kapari turşusu kullanımı diğer ülkelere göre oldukça farklı olmaktadır. Dünyada pek çok ülke kapari turşusu ile Hindistan ve baharat yolları sayesinde tanışmıştır.

Fakat Türkiye’de kapari turşusu ile tanışma hikâyesi daha çok eski zamanlara dayanmaktadır. Fakat son yıllarda kapari turşusu şeklinde tüketimi başlamıştır. Bu durumdan önce daha çok Türkiye’de kapari turşusu değil de bunun yerine geven otu kaynatılması şeklinde tüketildi. Fakat son zamanlarda içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde kullanım alanı da artmıştır.

Öncelikle kapari turşusu bir turşu ailesine ait olduğu için oldukça faydalı olmaktadır. Çünkü turşular temel olarak bireylerin sağlıklarını güvencede tutan gıdalar olarak bilinmektedir. Bu durumun temelde birkaç sebebi bulunmaktadır. İlk olarak turşuların içerisinde bireylerin sağlığını olumlu etkileyecek pek çok besin bulunmaktadır.

En basitinden içine bolca konulan sirke ve limon bu durumun karşılanmasını sağlamaktadır. Devamında turşu ailesinde olan kapari turşusu çiçeği ve tomurcuğunda oldukça mineral ve vitamin bulunur. Bu vitamin ve mineraller bireylerin sağlıklı ve lezzetli yemekler sınıfında yer almasında katkı sağlar. Özellikle evliya Çelebiye göre kapari turşusu öyle bir gıdadır ki ölüye bile diriltme gücüne sahiptir.

Kapari (gebre otu) hangi hastalıklara iyi gelir?

Genel olarak kapari turşusu birçok toplum tarafında ilk zamanlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Fakat son zamanlarda bu durum göz ardı edilip yerine daha çok lezzetli, bir besin gibi kullanılmıştır. Unutulmaması gereken en önemli durumların başında kapari turşusu bir ilaç olarak yunanlar tarafında kullanıldığı gelmelidir. Yani bireylerin sağlıklı bir hayat sürmesi için Yunanlılar tarafında zaten kapari turşusu kullanılmaktadır.

Özellikle bir tür çiçek olduğu için kapari turşusu içerisinde bolca lif bulunmaktadır. Bu lifler bireyin sağlıklı zayıflamasında da yardımcı olmaktadır. Çünkü bireylerin kilo almasının temel nedeni genellikle açlık hissinin sürekli gelmesi ile başlamaktadır.

Fakat bu durumun önüne geçebilmek için yapılması gereken birkaç yöntem vardır. İlk olarak kapari turşusu sayesinde içerinde bolca lif alımı gerçekleşir. Bu lifler bireyin uzun süre tok durmasana neden olur. Çünkü kapari turşusu içerinde bulunan liflerin sindirimi oldukça zor bir maddedir.

Kapari turşusu nasıl tüketilmelidir?

Kapari turşusu tüketilirken ilk olarak dikkat edilmesi gereken aşırılıklara kaçmamaktır. Çünkü bilindiği üzere dünyanın en sağlıklı gıdası bile aşırı tüketimlerde oldukça kötü sonuçlar verebilir. Bu durum kapari turşusu içinde geçerliliğini taşımaktadır. İlk olarak fazla kapari turşusu tüketimi midede gereksiz asit birikimine neden olur. Bu birikimler nedeni ile mide hastalıklarının başlaması norma karşılanmaktadır.

Kapari turşusu tüketiminin en sağlıklı yolu genellikle yemeklerin yanında küçük bir miktar tüketilmesi ile gerçekleşir. Çünkü bireylerin sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir bağışıklık için turşuya ihtiyacı vardır. Bireyler istekleri doğrultusunda sade istekleri doğrultumsuda bir şeyin yanında yiyebilir.









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