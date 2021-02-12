Kapat gözünü ve bir şehir seç!

Malzemeler:

Türkiye iller haritası / Yaş: 6+

Nasıl oynanır?

Aileniz veya arkadaşlarınızla eğlenceli bir oyun oynamaya hazır mısınız? Gözlerini kapatıp Türkiye haritasından bir şehir seçin. Ardından gözünüzü açıp parmağınızın olduğu şehrin ismini sesli bir şekilde söyleyin. Amacınız, seçtiğiniz şehirle ilgili neler biliyorsanız onları anlatmak. Mesela o şehre ait bazı özellikler, şehirde yetişen meyve ve sebzeler, il plaka numaraları vb. konuları anlatabilirsiniz. Bakalım şehirler hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Şimdi gözünüzü kapatıp bir şehir seçme vakti! NOT: Eğer seçtiğiniz ile daha önce gittiyseniz ya da o şehre ait bir anınız varsa bunları paylaşmayı unutmayın.



